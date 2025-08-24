صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی پر سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب اور چرس برآمد کرلی۔

 ترجمان پولیس کے مطابق صدر شجاع آباد پولیس نے کارروائی کے دوران ملزم اعجاز سے 10 لٹر شراب برآمد کی۔سٹی شجاع آباد پولیس نے ملزم شعیب سے 25 لٹر ،حسنین سے 15 لٹر شراب قبضے میں لی۔ قادرپورراں پولیس نے ملزم منظور کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1100 گرام چرس برآمد کی۔سیتل ماڑی پولیس نے ملزم نعیم سے 20 لٹر ،واجد سے 10 لٹر ، شکیل سے 5 لٹر شراب ضبط کی۔

 

