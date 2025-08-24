منشیات فروشی پر سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب اور چرس برآمد کرلی۔
ترجمان پولیس کے مطابق صدر شجاع آباد پولیس نے کارروائی کے دوران ملزم اعجاز سے 10 لٹر شراب برآمد کی۔سٹی شجاع آباد پولیس نے ملزم شعیب سے 25 لٹر ،حسنین سے 15 لٹر شراب قبضے میں لی۔ قادرپورراں پولیس نے ملزم منظور کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 1100 گرام چرس برآمد کی۔سیتل ماڑی پولیس نے ملزم نعیم سے 20 لٹر ،واجد سے 10 لٹر ، شکیل سے 5 لٹر شراب ضبط کی۔