سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس کا ریسکیو آپریشن جاری

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر تحصیل جلال پور پیر والا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس ریسکیو آپریشن جاری ہے ۔ موضع جھامبو میں دریائے ستلج کے بند ٹوٹنے سے قریبی علاقے زیر آب آگئے ۔

ایس ایس پی آپریشنز احمد زنیر چیمہ کی زیر نگرانی ایس پی صدر ڈاکٹر خدیجہ عمر نے ڈی ایس پی جلال پور رانا لطیف، ایس ایچ او صدر اور ایس ایچ او سٹی جلال پور کو ٹیموں سمیت متاثرہ علاقوں میں روانہ کیا۔مقامی پولیس نے پانی میں پھنسے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ فوری طور پر محفوظ جگہوں پر منتقل ہو جائیں۔ ان علاقوں میں جہاں مزید پانی آنے کا خدشہ ہے ، رہائشیوں کے ساتھ مویشی اور قیمتی سامان بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر پولیس، تحصیل انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن، سول ڈیفنس اور دیگر ادارے مل کر ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے پولیس اور ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی کو سراہا۔

 

