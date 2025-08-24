ایمرسن یونیورسٹی میں جعلی داخلوں کا انکشاف
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں طلباء کیساتھ بھی فراڈ سامنے آگیا اور ایم بی اے دو سالہ پروگرام میں جعلی داخلوں کا انکشاف ہوا ہے ، ایچ ای سی نے این بیک کی منظوری کے بغیر پروگرام مکمل کرنے والے طلباء کی ڈگریوں کی تصدیق سے انکار کردیا۔۔۔
جس کی وجہ سے سینکڑوں طلباء رل گئے ہیں ۔تفصیل کے مطابق ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں وائس چانسلر ڈاکٹر رمضان گجر اور ہیڈ ڈیپارٹمنٹ و کنٹرولر امتحانات ایمرسن یونیورسٹی آفتاب خاکوانی کی نااہلی و لاپرواہی کے باعث ایم بی اے دو سالہ پروگرام جوکہ ایم ایس کے برابر ہوتا ہے ،سال 2023 این بیک ( NBAC) اور ایچ ای سی کے این او سی کے بغیر شروع کیا گیا جس کا ایک سیشن مکمل ہوچکا ہے ،طلباء و طالبات ڈگری مکمل کرنے کے بعد ٹرانسکرپٹ ایشو کروا کے ویری فیکیشن کے لئے ایچ ای سی کے پاس گئے تاکہ وہ سکالر شپ حاصل کریں تو انہیں پتہ چلا کہ ایمرسن یونیورسٹی کی ایم بی اے دو سالہ پروگرام کی این بیک سے منظوری ہی نہیں لی گئی ۔ طلباء و نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے بتایا کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد اب ان کی تصدیق نہیں ہورہی جس کی وجہ سے سینکڑوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے ۔ معلوم ہوا ہے کہ 2023/25 سیشن مکمل ہوچکا ہے اور طلباء ٹرانسکرپٹ ایشو کروا چکے ہیں۔