کپاس کی بحالی قومی فریضہ، ہدف کاحصول ترجیح،افتخار سہو
ملتان (وقائع نگار خصوصی)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے کہا ہے کہ کپاس کی بحالی قومی فریضہ ہے اور حکومت امسال 32 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کے ذریعے 55 لاکھ روئی کی گانٹھوں کے ہدف کے حصول کے لئے پرعزم ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملتان میں زرعی یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر کپاس کی موجودہ صورتحال پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسر، ماہرین و کاٹن گروورز نے شرکت کی۔سیکرٹری زراعت نے کہا کہ کراپ رپورٹنگ سروس کے مطابق اب تک 9 لاکھ سے زائد گانٹھوں کے برابر پھٹی کی چنائی مکمل ہو چکی ہے ۔ کاٹن انسپکٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جننگ فیکٹریوں میں پھٹی کی آمد اور روئی کا درست ریکارڈ مرتب کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ رپورٹس کے مطابق کپاس کی حالت تسلی بخش ہے اور کسی علاقے سے کیڑوں یا بیماریوں کے خطرناک حملے کی اطلاع نہیں ملی۔مزید برآں انہوں نے کہا کہ آئندہ کاشت کے لئے بہتر کارکردگی رکھنے والی کپاس کی اقسام کی سروے رپورٹ تیار کی جائے تاکہ کسانوں کو راہنمائی فراہم کی جاسکے ۔