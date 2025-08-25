صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو ٹاؤن میں عید میلاد النبی ؐ کے انتظامات مکمل

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)جامع مسجد بہار مدینہ نیو ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی ؐ کے انتظامی امور کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس کی صدارت قاری محمد فیاض احمد نوازی نے کی۔ اجلاس میں رانا ظفر اقبال، محمد علی، محمد ارسلان، قاری سراج احمد سعیدی، مولانا امیر معاویہ، ملک محمد لقمان، مولانا محمد ظفر، غلام جعفر، محمد رمضان، محمد ریاض، زمان خان، محمد عرفان، حبیب احمد اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔اس موقع پر قاری محمد فیاض احمد نوازی نے کہا کہ حضور اکرم ؐکی زندگی پوری انسانیت کے لئے مشعل راہ ہے ۔ سیرت رسول ؐ پر عمل پیرا ہوکر ہی تقویٰ اور حقیقی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ۔

 

