یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش مسترد، حکومت فوری بحال کرے ،احمد مجتبیٰ
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی اور میاں محمد عظیم سعید نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ہزاروں ملازمین کے روزگار کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے جبکہ عام آدمی سستی اور معیاری اشیائے ضروریہ سے بھی محروم ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کم آمدنی والے طبقے کے لئے ہمیشہ ریلیف کا ذریعہ رہے ہیں جہاں آٹا، چینی، گھی، دالیں اور دیگر اشیائے ضرورت نسبتاً کم نرخوں پر دستیاب ہوتی ہیں۔ بندش کے بعد مارکیٹ میں منافع خوری کو فروغ ملے گا اور متوسط و نچلا طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔سید احمد مجتبیٰ گیلانی نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز عوام کے لئے آخری سہارا ہیں، ان کی بندش مہنگائی کے بوجھ کو ناقابل برداشت بنا دے گی۔ میاں محمد عظیم سعید نے کہا کہ یہ سٹورز نہ صرف سستی اشیاء کی فراہمی بلکہ معیار اور حکومتی نگرانی کے باعث بھی عوام کے لئے اعتماد کی علامت تھے ۔دونوں رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کا نیٹ ورک فوری بحال کرے یا اسی معیار کے ساتھ کوئی قابلِ عمل متبادل نظام متعارف کرائے ۔ انہوں نے تجویز دی کہ ضروری اشیاء پر ٹارگٹڈ سبسڈی یا واؤچر سکیم متعارف کروائی جائے ، یوٹیلیٹی نیٹ ورک کو پرائیویٹ ریٹیل چینز کے ساتھ شراکت میں قیمت مانیٹرنگ پوائنٹس میں بدلا جائے ، اور ملازمین کے روزگار کے تحفظ کے لئے ری اسکلنگ و ری ڈپلائمنٹ پلان بنایا جائے ۔رہنماؤں نے واضح کیا کہ پیپلزپارٹی اپنے بانی قائد کے عوام دوست وژن کے مطابق عوامی فلاح، مناسب قیمتوں اور باعزت روزگار کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔