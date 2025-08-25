ایس ایس پی آپریشنز کا گرجا گھروں کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ
ملتان (کرائم رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ نے شہر کے مختلف گرجا گھروں بشمول سینٹ میری اور کیتھڈرل چرچ کا دورہ کیا اور سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر اے ایس پی کینٹ ہلار خان چانڈیو اور ایس ایچ او تھانہ کینٹ قیصر علی بھی ہمراہ تھے ۔ایس ایس پی آپریشنز نے گرجا گھروں کے احاطے اور اطراف میں حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے پولیس افسر و جوانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہر وقت چوکس رہیں اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر سخت پابندی عائد کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لئے تمام ضروری اقدامات کئے جائیں۔احمد زنیر چیمہ نے گرجا گھروں کے منتظمین سے ملاقات بھی کی اور انہیں یقین دلایا کہ مسیحی برادری کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔