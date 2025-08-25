میپکو میں میٹر ریڈرز کی شدید کمی، مسائل سنگین
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) میں میٹر ریڈرز کی شدید کمی نے صورتحال سنگین بنا دی ہے ۔
ذرائع کے مطابق یارڈ اسٹک کے تحت ایک میٹر ریڈر کو روزانہ صرف 100 میٹرز کی ریڈنگ کرنا ہوتی ہے لیکن عملی طور پر انہیں 600 میٹرز تک کی ریڈنگ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹر ریڈرز کی بھرتیاں کئی برسوں سے نہیں ہوئیں جبکہ بڑی تعداد میں ملازمین ریٹائر یا وفات پا چکے ہیں۔ دوسری جانب بجلی کے نئے کنکشن تین گنا تک بڑھ گئے ہیں، جس کا تمام بوجھ بچے کھچے میٹر ریڈرز پر ڈال دیا گیا ہے ۔ملازمین کا کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی سرکاری چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ وہ صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک مسلسل 13 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور گھر آکر بھی رات گئے تک ایڈجسٹمنٹ کا کام کرنا پڑتا ہے ۔ بمشکل چار گھنٹے آرام کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے جس سے ان کی صحت تیزی سے متاثر ہو رہی ہے ۔ مصیبت زدہ میٹر ریڈرز نے بھاری مراعات لینے والے میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور نجی چیف ایگزیکٹوز سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر اصلاح احوال کی جائے ۔ اس سلسلے میں میپکو حکام سے مؤقف لینے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا۔