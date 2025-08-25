میلاد فاؤنڈیشن کی سالانہ استقبال ربیع الاول ریلی آج
ملتان (کرائم رپورٹر)میلاد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیراہتمام آج 22ویں سالانہ استقبال ربیع الاول ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کا آغاز شام 4 بجے جامع مدینہ مسجد محلہ پیر پراٹھی شاہ، سٹی سٹیشن نشاط روڈ۔۔۔
حرم گیٹ ملتان سے ہوگا۔ریلی جامع مدینہ مسجد سے شروع ہوکر لوہا مارکیٹ، حرم گیٹ چوک، اکبر بازار، چوک شہیداں، تیمور روڈ، صادق کالونی چوک اور مال گودام سٹی سٹیشن سے ہوتی ہوئی دوبارہ جامع مدینہ مسجد پر اختتام پذیر ہوگی۔ریلی کی قیادت مشائخ عظام، علما کرام اور معززین شہر کریں گے ۔