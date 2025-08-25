صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلاد فاؤنڈیشن کی سالانہ استقبال ربیع الاول ریلی آج

  • ملتان
میلاد فاؤنڈیشن کی سالانہ استقبال ربیع الاول ریلی آج

ملتان (کرائم رپورٹر)میلاد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیراہتمام آج 22ویں سالانہ استقبال ربیع الاول ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کا آغاز شام 4 بجے جامع مدینہ مسجد محلہ پیر پراٹھی شاہ، سٹی سٹیشن نشاط روڈ۔۔۔

 حرم گیٹ ملتان سے ہوگا۔ریلی جامع مدینہ مسجد سے شروع ہوکر لوہا مارکیٹ، حرم گیٹ چوک، اکبر بازار، چوک شہیداں، تیمور روڈ، صادق کالونی چوک اور مال گودام سٹی سٹیشن سے ہوتی ہوئی دوبارہ جامع مدینہ مسجد پر اختتام پذیر ہوگی۔ریلی کی قیادت مشائخ عظام، علما کرام اور معززین شہر کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر