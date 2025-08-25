محکمہ زراعت کے افسروں کے کپاس کے علاقوں کے دورے
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی اور سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی ہدایات پر محکمہ زراعت پنجاب کے افسر کپاس کے علاقوں کے باقاعدہ دورے کر رہے ہیں۔۔۔
تاکہ کاشتکاروں کو رہنمائی فراہم کی جا سکے اور فیلڈ سرگرمیوں کی نگرانی بھی کی جا سکے ۔ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس پنجاب شبیر احمد خان نے خانیوال اور ساہیوال کا دورہ کیا، ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع چودھری عبدالحمید نے پیر محل کا جائزہ لیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن محکمہ زراعت پنجاب نوید عظمت کاہلوں نے ملتان، خانیوال، جہانیاں، لودھراں اور حاصل پور کا دورہ کیا۔ اسی طرح ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز ڈاکٹر عامر رسول نے میاں چنوں، خانیوال اور جہانیاں کے کھیتوں کا معائنہ کیا۔محکمہ زراعت کے افسروں نے جہانیاں میں ماہر کپاس ڈاکٹر محمد اقبال بندیشہ کے ہمراہ کپاس کی فصل کا جائزہ بھی لیا۔ اس دوران کاشتکاروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے گئے اور فوری حل کے لئے اقدامات تجویز کئے گئے ۔ماہرین نے کسانوں کو ہدایت کی کہ وہ کپاس کی فصل کی پیسٹ سکاؤٹنگ ہفتے میں کم از کم دو بار کریں تاکہ کیڑوں اور بیماریوں کے حملے سے فصل کو بروقت بچایا جا سکے ۔ مزید برآں، کسانوں کو فصل کی بہتر نگہداشت اور صاف چنائی کے بارے میں عملی رہنمائی فراہم کی گئی تاکہ کپاس کے معیار اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے ۔