منشیات کا فروغ روکنے کیلئے اقدامات ضروری،مزمل یار

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈائریکٹر پروگرام سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب لاہور کی خصوصی ہدایت پر اے ایس بی ایف میموریل ویلفیئر سوسائٹی اور ڈی آر سی کے زیر اہتمام ٹبہ سلطان پور، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی میں منشیات کے اثرات اور سدباب کے موضوع پر ایک روزہ آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔

سیمینار میں ڈائریکٹر پروگرام سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب لاہور مزمل یار مہمان خصوصی تھے جبکہ میزبانی سماجی رہنما اور چیئرمین اے ایس بی ایف حاجی فیاض حسین تھہیم نے کی۔ تقریب میں پروگرام منیجر دوآبہ فاؤنڈیشن جاوید اقبال تمیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈی آر سی میڈم سمیرا ستار، سائیکاٹرسٹ نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر آصف مغل، ایم ایس ٹی ایچ کیو میلسی ڈاکٹر نوید احمد کھنڈودیگر نے شرکت کی۔خطاب کرتے ہوئے مہمانِ خصوصی مزمل یار نے کہا کہ منشیات کا استعمال فرد اور معاشرے دونوں کے لئے تباہ کن ہے ، یہ امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے ۔ نوجوان نسل تیزی سے اس لعنت میں جکڑی جا رہی ہے جسے روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے ۔

 

