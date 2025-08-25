صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہادتِ امام حسنؓ پر سالانہ مجلسِ عزاء کا انعقاد

  • ملتان
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی)شہادت حضرت امام حسن ؓکے سلسلے میں قدیمی سالانہ مجلسِ عزاء چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن محمد علی عروج کی رہائش گاہ ایف بلاک میں منعقد ہوئی۔

اس موقع پر ملک کے معروف ذاکرین نے شہادت امام حسن ؓ کے واقعات اور مصائب بیان کیے ۔ مجلس کے دوران تابوت حضرت امام حسن ؓ برآمد ہوا اور نوحہ خوانی کے ساتھ پرسہ پیش کیا گیا۔ مجلسِ عزاء میں چیئرمین انجمن ریڑھیاں ریل بازار غلام عباس، اسد مہدی، سرفراز شاہ، عاشق حسین، شہزاد بھٹی، رانا باسط سمیت مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام بھی کیا گیا۔

 

