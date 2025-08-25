صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی :پی ایچ ڈی سکالر کا پبلک ڈیفنس 25اگست کو ہوگا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ انگریزی کی پی ایچ ڈی سکالر مس رقیہ صبا اشرف کا پبلک ڈیفنس 25 اگست کو منعقد ہوگا۔

ترجمان یونیورسٹی کے مطابق ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان سبالٹرن سٹرگل اینڈ ریپریزنٹیشن: اے کریٹیکل سٹڈی آف ساؤتھ ایشین فکشن ہے ۔تقریب صبح 10 بجے یوتھ سنٹر، کچہری کیمپس میں منعقد کی جائے گی جس میں اساتذہ، محققین اور طلبہ کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ پبلک ڈیفنس کی تقریب کی مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ ہوں گی۔

 

