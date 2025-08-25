پولیس کانسٹیبل کا تبادلہ، ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونے پر مقدمہ درج
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) کانسٹیبل اعجاز احمد کا پولیس لائن سے تھانہ ساہوکا تبادلہ ہوا مگر وہ اسی روز ڈیوٹی پر حاضر نہ ہوا۔
ایس ایچ او ساہوکا راؤ یاسر نواز کی مدعیت میں اختیارات سے تجاوز کے الزام پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اعجاز احمد اس سے قبل نائب کورٹ وہاڑی میں تعینات تھا۔ مقامی عدالت میں پیشی کے بعد کانسٹیبل کو مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ پولیس کی سخت سرزنش بھی کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل کو مبینہ طور پر ایس ایچ او تھانہ صدر وہاڑی مرزا حسنین کی ناراضگی کے باعث قربانی کا بکرا بنایا گیا۔