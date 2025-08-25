صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انرویل کلب ملتان مڈ ٹاؤن کی سالانہ تقریبِ انسٹالیشن

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)انرویل کلب ملتان مڈ ٹاؤن انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ 343 کی سالانہ تقریبِ انسٹالیشن منعقد ہوئی۔ سبکدوش صدر شمیم منور نے نومنتخب صدر حنا چغتائی کو صدارتی کالر اور شبانہ شاہد کو سیکرٹری بیج لگا کر ان کو عہدوں کا باضابطہ چارج دیا۔

تقریب کی نظامت سیکرٹری شبانہ شاہد نے کی، جبکہ مہمان خصوصی سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین شاہین معظم خاکوانی اور ڈسٹرکٹ سیکرٹری سعدیہ کرمانی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی قیادت میں چلنے والے فورمز معاشرتی فلاح و بہبود میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور خواتین مثبت کردار سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔

 

