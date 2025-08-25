پولیس مقابلہ، موٹرسائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) لودھراں ملتان ریجن کی ٹیم نے تھانہ صدر کہروڑپکا کی حدود موضع لال بگھالی میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا۔
پولیس پارٹی اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لئے جال والی پل کے قریب موجود تھی کہ اس دوران موٹرسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نمودار ہوئے ۔ پولیس نے مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزموں نے اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کردی۔سی سی ڈی پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔ گرفتار ملزم نے اپنی شناخت ممتاز ولد نواز کے نام سے کروائی۔ پولیس کے مطابق ملزم ممتاز ضلع لودھراں، ملتان اور بہاولپور میں موٹرسائیکل چوری سمیت سنگین نوعیت کے 38 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے ۔پولیس نے ملزم کے قبضے سے 30 بور پسٹل معہ گولیاں برآمد کرلیں جبکہ اس کا ایک مسلح ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہوگیا۔