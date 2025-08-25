صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ، موٹرسائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
پولیس مقابلہ، موٹرسائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) لودھراں ملتان ریجن کی ٹیم نے تھانہ صدر کہروڑپکا کی حدود موضع لال بگھالی میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا۔

 پولیس پارٹی اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لئے جال والی پل کے قریب موجود تھی کہ اس دوران موٹرسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نمودار ہوئے ۔ پولیس نے مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزموں نے اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کردی۔سی سی ڈی پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔ گرفتار ملزم نے اپنی شناخت ممتاز ولد نواز کے نام سے کروائی۔ پولیس کے مطابق ملزم ممتاز ضلع لودھراں، ملتان اور بہاولپور میں موٹرسائیکل چوری سمیت سنگین نوعیت کے 38 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے ۔پولیس نے ملزم کے قبضے سے 30 بور پسٹل معہ گولیاں برآمد کرلیں جبکہ اس کا ایک مسلح ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر