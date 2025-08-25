صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں چوری و ڈکیتی کی وارداتیں،لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
ملتان میں چوری و ڈکیتی کی وارداتیں،لاکھوں کا نقصان

ملتان (کرائم رپورٹر) شہر میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے ، مختلف علاقوں سے شہری لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔

تھانہ نیو ملتان کے علاقے میں نامعلوم ملزم شہری ظہور احمد کے گھر سے 2 لاکھ روپے نقدی، 9 تولہ سونا اور 28 تولہ چاندی چرا کر لے گئے ۔ تھانہ شاہ رکن عالم کے علاقے میں کلیم نامی شہری کا موبائل فون چوری ہوگیا۔تھانہ سیتل ماڑی کی حدود سے یامین کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی جبکہ اسی علاقے میں ہارون کی گاڑی سے بیٹری اور وائرنگ اتار کر لے گئے ۔ تھانہ لوہاری گیٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد ارسلان کے گھر سے سونا اور نقدی چرا لے گئے ۔تھانہ بدھلہ سنت کے علاقے میں ابراہیم کے رقبے سے ٹرانسفارمر چوری کرلیا گیا، تھانہ کپ کی حدود سے ذاکر کی موٹر سائیکل اور تھانہ الپہ کے علاقے سے یوسف کے دو موبائل فون چوری ہوگئے ۔پولیس نے تمام وارداتوں پر مقدمات درج کرلئے ہیں اور ملزموں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

