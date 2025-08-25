صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں روپے مالیت کی تل کی فصل چوری

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) نواحی گاؤں چک نمبر 403۔ای بی میں بڑی چوری کی واردات میں کسان کی کٹی ہوئی تل کی فصل راتوں رات غائب ہو گئی۔

 ذرائع کے مطابق نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں خالد علی بشیر کی زمین سے تقریباً 20 من تل اٹھا کر لے گئے جن کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے ۔ اچانک فصل غائب ہونے پر کسان شدید پریشانی میں مبتلا ہے ۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ شیخ فاضل پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزموں کو جلد گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

 

