صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب میں بارشوں پر میپکو افسر و ملازمین الرٹ

  • ملتان
جنوبی پنجاب میں بارشوں پر میپکو افسر و ملازمین الرٹ

ملتان (خصوصی رپورٹر) جنرل منیجر آپریشن میپکو انجینئر محمد اکرم سیال نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بارشوں کے پیش نظر آپریشن، گرڈ سٹیشنوں اور کنسٹرکشن شعبوں کے افسر و ملازمین کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔۔۔

 جبکہ میپکو ہیڈ کوارٹر میں قائم پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر میں چوبیس گھنٹے بجلی فراہمی کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔انہوں نے چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی کے ہمراہ پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر میں بجلی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سٹاف کو ہدایت کی کہ بارشوں میں بریک ڈاؤن یا ٹرپنگ کی صورت میں متعلقہ آپریشن سب ڈویژن کو فوری مطلع کیا جائے تاکہ پٹرولنگ کے بعد کم سے کم وقت میں بجلی بحالی ممکن بنائی جا سکے ۔انہوں نے آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی کہ سب ڈویژنوں میں ایمرجنسی ٹرانسفارمرز کی ٹرالیاں تیار رکھی جائیں تاکہ ٹرانسفارمر جلنے کی صورت میں فوری بحالی یقینی بنائی جا سکے ۔ بارش کے دوران بریک ڈاؤن کی صورت میں بجلی کی بحالی ہرگز نہ کی جائے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔انجینئر محمد اکرم سیال نے واضح کیا کہ لائن سٹاف کے لئے ٹی اینڈ پی اور پی پی ای کی مکمل دستیابی یقینی بنائی جائے ۔ لائن سٹاف کی سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن:578ڈھانچے مسمار،113افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی واگزار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، مرغی کا 1ہزار کلو خراب گوشت تلف

اے ڈی سی کی زیر صدارت میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اجلاس

اوپن یونیورسٹی؛مختلف پروگرامز کے داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج شروع

ڈی آئی جی کی سنگین مقدمات کی ازسرنو انکوائریوں کی ہدایت

مری سے ڈینگی کا خاتمہ یقینی بنایا جائیگا، راجہ اسامہ اشفاق سرور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر