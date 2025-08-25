جنوبی پنجاب میں بارشوں پر میپکو افسر و ملازمین الرٹ
ملتان (خصوصی رپورٹر) جنرل منیجر آپریشن میپکو انجینئر محمد اکرم سیال نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بارشوں کے پیش نظر آپریشن، گرڈ سٹیشنوں اور کنسٹرکشن شعبوں کے افسر و ملازمین کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔۔۔
جبکہ میپکو ہیڈ کوارٹر میں قائم پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر میں چوبیس گھنٹے بجلی فراہمی کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔انہوں نے چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی کے ہمراہ پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر میں بجلی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سٹاف کو ہدایت کی کہ بارشوں میں بریک ڈاؤن یا ٹرپنگ کی صورت میں متعلقہ آپریشن سب ڈویژن کو فوری مطلع کیا جائے تاکہ پٹرولنگ کے بعد کم سے کم وقت میں بجلی بحالی ممکن بنائی جا سکے ۔انہوں نے آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی کہ سب ڈویژنوں میں ایمرجنسی ٹرانسفارمرز کی ٹرالیاں تیار رکھی جائیں تاکہ ٹرانسفارمر جلنے کی صورت میں فوری بحالی یقینی بنائی جا سکے ۔ بارش کے دوران بریک ڈاؤن کی صورت میں بجلی کی بحالی ہرگز نہ کی جائے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔انجینئر محمد اکرم سیال نے واضح کیا کہ لائن سٹاف کے لئے ٹی اینڈ پی اور پی پی ای کی مکمل دستیابی یقینی بنائی جائے ۔ لائن سٹاف کی سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔