نہر میں شگاف، کاشتکاروں نے پر کر کے فصلیں بچا لیں

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)دھلو مائنر گریڈ سٹیشن کرم پور کے قریب نہر میں اچانک شگاف پڑ گیا جس سے اردگرد کے علاقے اور کھڑی فصلوں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔

 مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت بروقت ریت کے تھیلوں سے شگاف پر کر پانی کے رُخ کو موڑ دیا اور بڑے نقصان سے علاقے کو بچا لیا۔کاشتکاروں نے الزام لگایا کہ نہروں اور راجباہوں کی صفائی عرصہ سے مؤثر انداز میں نہیں کی گئی جس کے باعث پشتے کمزور ہو کر شگاف پڑنے کا سبب بنے ۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کے ذریعے بارہا توجہ دلانے کے باوجود محکمہ انہار نے صرف برائے نام کام کیا۔ چیف انجینئر انہار ساہیوال نعمان بیگ کی ہدایت پر ایکسین کو صفائی کا حکم دیا گیا تھا لیکن ماتحت عملہ نے رسمی کارروائی کے بعد سب اوکے کی رپورٹ ارسال کر دی۔

 

