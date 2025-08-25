صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسلا دھار بارش ،وہاڑی میں نشیبی علاقے زیرِ آب

  • ملتان
وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ہونے والی موسلا دھار بارش نے شہر اور گردونواح کو جل تھل کر دیا۔

تیز بارش کے باعث نظامِ زندگی متاثر ہو گیا اور نشیبی علاقے زیرِ آب آگئے ۔ برساتی پانی جمع ہونے سے گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی اور متعدد علاقوں میں ٹرپنگ کے واقعات پیش آئے ۔ ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ چیف آفیسر راؤ نعیم خالد کی ہدایت پر حالیہ بارش کے بعد شہر میں نکاسی آب کا عمل تیز رفتاری سے مکمل کر لیا گیا۔

 

