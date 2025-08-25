صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا:کار کی موٹرسائیکل کو ٹکر ،نوجوان جاں بحق

  • ملتان
بورے والا:کار کی موٹرسائیکل کو ٹکر ،نوجوان جاں بحق

بورے والا (نمائندہ دنیا) لڈن روڈ پر علی ٹاؤن کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت ارسلان سکنہ 44کے بی کے نام سے ہوئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ارسلان موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ کار نے زور دار ٹکر ماری جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ نوجوان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ حادثے کے بعد کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔عینی شاہدین کے مطابق کار کی رفتار بہت زیادہ تھی جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں اور متوفی کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی ہے ۔

 

