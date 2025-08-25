نبی کریم ؐ کی آمد سے جہالت کا اندھیرا ختم ہوا، عاطف حسین
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم ؐ کی آمد نے کائنات کے اندھیروں کو منور کر دیا۔۔۔
ظلمت کو اجالے میں اور جہالت کو علم و ہدایت میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے نور نے انسانیت کو نئی راہیں عطا کیں اور آج بھی ہماری نجات اسی تعلیمات میں ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چودھری عاطف حسین نے مزید کہا کہ ماہِ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سیرت رسول ؐ کے مطابق ڈھالنا ہی اصل کامیابی ہے ۔