صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسپکشن ٹیم کا ایلیمنٹری ونگ وہاڑی کا دورہ، انتظامی وتعلیمی امور کا جائزہ

  • ملتان
انسپکشن ٹیم کا ایلیمنٹری ونگ وہاڑی کا دورہ، انتظامی وتعلیمی امور کا جائزہ

وہاڑی (خبرنگار)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جنوبی پنجاب ملتان کی انسپکشن ٹیم نے ایلیمنٹری ونگ وہاڑی کا دورہ کیا۔ ٹیم کی قیادت ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن مسرت جبین نے کی۔

اس موقع پر ادارے کے انتظامی و تعلیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔انسپکشن ٹیم نے دفاتر کے ریکارڈ، تدریسی کارکردگی اور اساتذہ و طلبہ کی حاضری کو چیک کیا۔ ٹیم نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری عندلیب اصغر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر مسرت جبین نے کہا کہ تعلیمی معیار بلند کرنے کیلئے اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانا ضروری ہے ۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ بچوں کی تدریسی ضروریات کو پوری توجہ کیساتھ پورا کریں تاکہ تعلیمی نتائج بہتر ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پیرا فورس گندم، آٹا، روٹی کے نرخ کنٹرول نہ کرسکی

قیمتوں میں اضافہ ، سبزیاں غریبوں کی پہنچ سے باہر

چینی کی قلت شدت اختیار کر گئی، عوام ، دکاندار پریشان

ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کا ور کرز کنونشن

گھر سے کوڑا اٹھانے کیلئے رکشے عملے کے حوالے

ایم ڈی واسا کا نکاسی آب کا جائزہ لینے کیلئے شہر کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر