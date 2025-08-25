انسپکشن ٹیم کا ایلیمنٹری ونگ وہاڑی کا دورہ، انتظامی وتعلیمی امور کا جائزہ
وہاڑی (خبرنگار)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جنوبی پنجاب ملتان کی انسپکشن ٹیم نے ایلیمنٹری ونگ وہاڑی کا دورہ کیا۔ ٹیم کی قیادت ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن مسرت جبین نے کی۔
اس موقع پر ادارے کے انتظامی و تعلیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔انسپکشن ٹیم نے دفاتر کے ریکارڈ، تدریسی کارکردگی اور اساتذہ و طلبہ کی حاضری کو چیک کیا۔ ٹیم نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری عندلیب اصغر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر مسرت جبین نے کہا کہ تعلیمی معیار بلند کرنے کیلئے اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانا ضروری ہے ۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ بچوں کی تدریسی ضروریات کو پوری توجہ کیساتھ پورا کریں تاکہ تعلیمی نتائج بہتر ہوں۔