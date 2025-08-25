صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد غفوریہ مدنیہ میں تکمیل حفظ قرآن کی تقریب

  • ملتان
جامع مسجد غفوریہ مدنیہ میں تکمیل حفظ قرآن کی تقریب

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جامع مسجد غفوریہ مدنیہ المعروف اڈے والی میں تکمیل حفظ قرآن کی تقریب ہوئی،طالبعلم محمد احمد نے قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔

انہوں نے نماز کے اجتماع میں اپنا آخری سبق استاد محترم مفتی محمد طلحہ سعید کو سنایا اور اذان دے کر شرکاء کو مسحور کیا۔مفتی محمد طلحہ سعید نے کہا کہ حافظ قرآن کو یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ ایسے دس افراد کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کی حوصلہ افزائی یا تعاون کیا ہوگا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہر شخص زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اسے یاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر