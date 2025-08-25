جامع مسجد غفوریہ مدنیہ میں تکمیل حفظ قرآن کی تقریب
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جامع مسجد غفوریہ مدنیہ المعروف اڈے والی میں تکمیل حفظ قرآن کی تقریب ہوئی،طالبعلم محمد احمد نے قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔
انہوں نے نماز کے اجتماع میں اپنا آخری سبق استاد محترم مفتی محمد طلحہ سعید کو سنایا اور اذان دے کر شرکاء کو مسحور کیا۔مفتی محمد طلحہ سعید نے کہا کہ حافظ قرآن کو یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ ایسے دس افراد کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کی حوصلہ افزائی یا تعاون کیا ہوگا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ہر شخص زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اسے یاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے ۔