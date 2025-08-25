کسانوں کی ادائیگیاں کریں ورنہ شوگر ملز کو گنا نہیں ملے گا
مونڈکا (نامہ نگار) کسان اتحاد مظفرگڑھ نے اعلان کیا ہے کہ اگر شوگر ملز نے کاشتکاروں کے سابقہ بقایا جات ستمبر کے اختتام تک ادا نہ کیے تو وہ آئندہ ملز کو گنا فراہم نہیں کریں گے ۔
یہ بات کسان اتحاد کے جنرل سیکرٹری حاجی ملک فاروق ابڑیند نے مقامی شوگر ملز کے نئے جنرل منیجر غلام عباس بھٹی اور راؤ فیصل سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں جی ایم نے کسان اتحاد کو ساتھ چلنے اور ملز کو گنا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس پر حاجی ملک فاروق نے واضح کیا کہ ملز انتظامیہ کاشتکاروں کے بقایا جات فوری ادا کرے اور آئندہ بھی غریب کسانوں کا استحصال نہ کرے ۔ انہوں نے کہا کہ نئی فصل کی ادائیگیاں ایس او پیز کے مطابق کی جائیں تاکہ کاشتکاروں کا اعتماد بحال ہو۔شوگر ملز انتظامیہ نے کسانوں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ادائیگیاں بروقت اور قواعد کے مطابق ہوں گی۔