فصل اجاڑنے سے منع کرنے پر 8 افراد کا کسان پرتشدد

  • ملتان
گگومنڈی(نامہ نگار)نواحی گاؤں 239۔ای بی میں فصل اجاڑنے سے منع کرنے پر8 افراد نے زمیندار کوتشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ غلام دستگیر کی فصلوں میں چک نمبر 275ای بی کے رہائشی۔۔۔

 رانا اللہ رکھا کی بھینسیں داخل ہو کر اجاڑ ا کررہی تھیں ۔ غلام دستگیر نے مویشی کھیت سے نکالنے کا کہا تو اللہ رکھا طیش میں آگیا اور اپنے ساتھیوں رانا حامد، رانا حماد، احد سرور اور چار نامعلوم افراد کے ہمراہ حملہ کر دیا۔ ملزموں نے غلام دستگیر کو تشدد کر کے لہولہان کر دیا۔ تھانہ گگومنڈی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

