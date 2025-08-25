صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہڑہ کا قدیم قبرستان چار دیواری سے محروم، شہری پریشان

  • ملتان
ماہڑہ کا قدیم قبرستان چار دیواری سے محروم، شہری پریشان

ماہڑہ (نامہ نگار) ماہڑہ کا قدیم قبرستان دھنن سلطان چار دیواری نہ ہونے کے باعث آوارہ کتوں اور نشئیوں کا مسکن بن گیا ہے جس سے شہری سخت پریشان ہیں۔

شہریوں چودھری بوٹا جام، محمد ایاز، سجاد احمد، ساجد ملک، حسنین مدنی، ڈاکٹر ظفر شاہین، چودھری عارف ایڈووکیٹ، شعیب عمران، افتخار زرگر، عبداللہ اقبال اور محمد بلال جگنو ودیگر نے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ قبرستان کی چار دیواری فوری طور پر مکمل کی جائے اور آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے ۔شہریوں نے کہا کہ قبرستان میں نشئیوں کی موجودگی اور آوارہ کتوں کے جھرمٹ نہ صرف مقدس مقام کی بے حرمتی ہے بلکہ شہریوں کیلئے خطرے کا باعث بھی ہے ۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

