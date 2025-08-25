صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ایپکا وہاڑی کا لاہوردھرنے میں بھر پور شرکت کا اعلان

وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی)آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر محمد طیب بھٹی نے کہا ہے کہ مرکزی صدر چودھری خالد جاوید سنگھیڑا کی قیادت میں ملازمین متحد اور پُراعتماد ہیں۔

 انہوں نے بتایا کہ ضلع وہاڑی کے ملازمین نے ملتان ڈویژن احتجاجی مظاہرے میں بھرپور شرکت کی تھی اور اب 18ستمبر کو لاہور میں ہونے والے دھرنے میں بھی بڑی تعداد میں شریک ہوں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایپکا پنجاب کے لیڈر ضیاء اللہ خان نیازی اور جنرل سیکرٹری چودھری محمد شفیق کی قیادت میں احتجاج کی کال دی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں اگیگا میں شامل تمام تنظیموں کی میٹنگ جلد بلائی جائے گی۔ طیب بھٹی نے کہا کہ ملازمین کے مطالبات کی منظوری اور فلاح کیلئے ہر ممکن جدوجہد جاری رہے گی۔

 

