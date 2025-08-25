لائن لاسز کم اور ریکوری ہدف پورا کریں، سپرنٹنڈنگ انجینئر
گگو منڈی (نامہ نگار)سرکل وہاڑی کے سپرنٹنڈنگ انجینئر ملک وسیم اختر نے بوریوالا ڈویژن کا دورہ کیا اور ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس میں ایکسین بوریوالا چودھری محمد اکرم جاوید، تمام سب ڈویژنل افسروں اور ریونیو آفیسر شریک ہوئے ۔ اجلاس میں ڈویژن کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور افسروں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔سپرنٹنڈنگ انجینئر نے کہا کہ لائن لاسز مقررہ حد سے ہرگز تجاوز نہیں کرنے چاہئیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگست 2025کے لائن لاسز مطلوبہ ہدف کے اندر لائے جائیں بصورت دیگر متعلقہ افسر جواب دہ ہوگا۔ تمام ایس ڈی اوز کو ہدایت دی گئی کہ بجلی چوری کی روک تھام اور ٹیکنیکل نقائص کے خاتمے کیلئے مؤثر حکمتِ عملی اپنائی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ گرڈ سٹیشن سے یونٹس کی رسد و فروخت کے اعداد و شمار کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور ہر افسر ذاتی طور پر ان معاملات کی نگرانی کرے تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ اجلاس میں ریکوری کی صورتحال پر بھی تفصیلی بحث ہوئی۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر نے 15 اگست تک کی وصولیوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکم دیا کہ کم از کم 100 فیصد جنرل ریکوری اور 120 فیصد ٹیوب ویل ریکوری ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے آخر میں کہا کہ کسی بھی افسر کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور سب کو ادارے کو نقصان سے بچانے کیلئے عملی اقدامات کرنا ہوں گے ۔