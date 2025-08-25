غیرقانونی منی پٹرول پمپس کیخلاف کارروائی‘ 2مالکان کیخلاف مقدمات
گگومنڈی(نامہ نگار) پولیس نے غیرقانونی منی پٹرول پمپس کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے دو مالکان پر مقدمات درج کر لئے ۔
سب انسپکٹر محمد شفیق جٹ نے ریلوے پھاٹک کے قریب واقع سلیم اینڈ قمر آئل ایجنسی پر چھاپہ مارا اور مالک سلیم جٹ کو غیرقانونی پٹرول فروخت کرنے پر نامزد کر دیا۔ اسی طرح چک نمبر 199۔ای بی میں قائم دوسرے منی پٹرول پمپ کے مالک دستگیر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق غیرقانونی پٹرول فروخت شہریوں کی جانوں کیلئے خطرہ اور کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ۔