اساتذہ تعلیم کیساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں،خالد حسین
مونڈکا (نامہ نگار)ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مظفرگڑھ خالد حسین کھوسہ اور ضلعی صدر جعفر حسین بھٹہ نے پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن شاہ جمال کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں۔۔۔
اساتذہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے ، اساتذہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں اور نئی نسل کو کارآمد شہری بنائیں۔اجلاس میں تحصیل صدر چودھری آصف بشیر، پیف، پیما، پی ایس پی اور پرائیویٹ سکول مالکان نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ اتحاد ہی کامیابی کی ضمانت ہے ، تمام سکول مالکان ایمانداری سے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں اور اتحاد کو برقرار رکھیں۔ فیڈریشن آف رجسٹرڈ سکولز مظفرگڑھ ممبران کیساتھ کھڑی ہے اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائیگا۔اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں یونٹ وائز میٹنگز جاری ہیں اور وزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات کو بہت جلد مظفرگڑھ مدعو کیا جائے گا تاکہ پرائیویٹ سکولز کے مسائل ان کے سامنے رکھے جا سکیں۔ مقررین نے کہا کہ60 فیصد تعلیم پیف اور پرائیویٹ سکولز فراہم کر رہے ہیں، حکومت پنجاب کا فرض ہے کہ ان اداروں کیلئے سہولتیں پیدا کرے ۔