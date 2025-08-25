صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، حکومت ریلیف دینے میں ناکام، مدثر علی ڈاہا

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان مدثر علی خان ڈاہا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے تمام دعوے اور وعدے عملی طور پر برعکس ثابت ہو رہے ہیں۔

مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، جس کے باعث عوام کو روز بروز مشکلات کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ غریب اور متوسط طبقہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بوجھ تلے پس کر رہ گیا ہے ۔ اشیائے خوردونوش اور ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ عوام کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے ، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔

 

