گڈگورننس کے بغیر ملک ترقی نہیں کرسکتا، ملک احمد یار ہنجرا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کیلئے گڈ گورننس ناگزیر ہے ۔
میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوامی خدمت اور ملک کی تعمیر و ترقی کو اولین ترجیح بنایا۔ وزیراعظم اور وزیراعلیٰ کی خصوصی توجہ سے کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہنجراء خاندان کا عوامی خدمت کا سفر کسی مخصوص طبقے کیلئے نہیں بلکہ پورے ضلع کیلئے ہے ۔ بدقسمتی سے موجودہ منتخب نمائندگان نے عوام کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے لاہور اور اسلام آباد میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ انکی درخواست پر وزیراعظم اور وزیراعلیٰ نے کوٹ ادو کو فوکس کیا ہے اور صحت، تعلیم، سڑکوں کی تعمیر و سیوریج سسٹم کے منصوبے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرینگے ۔ملک احمد یار ہنجراء نے کہا کہ پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو جدید سہولتیں میسر ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بھانجوں کی گرفتاری شواہد کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔