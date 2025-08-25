جہانیاں میں سیوریج سسٹم ناکام، شہر تالاب کا منظر پیش
جہانیاں (نامہ نگار )جہانیاں شہر کا سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے ، گندا پانی گلیوں اور محلوں میں جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے ۔
جلال آباد، سیال آباد، غریب آباد، نیو کالونی، جناح کالونی اور چک نمبر 111 دس آر سمیت پورا شہر بدبو اور تعفن کی لپیٹ میں ہے ۔ سیوریج کے پانی کے باعث اہل علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے ناقص نظام نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے ، گندا پانی نہ صرف آمد و رفت میں رکاوٹ ہے بلکہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی بڑا سبب ہے ،مچھر اور مکھیوں کی بھرمار نے عوام کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے جبکہ بچے اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ طلبہ اور دفاتر جانے والے افراد کیلئے گلیوں سے گزرنا عذاب بن چکا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکمران ستھرا پنجاب کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔