بھارت کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے ، مہر مظہر رخسار
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ بھارت دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے ماضی کو یاد رکھے۔۔۔
پاکستان نے ہمیشہ اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور اگر اب بھی کسی ایڈونچر کی کوشش کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائیگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے ہمیشہ دشمن کے دانت کٹھے کیے ہیں اور آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی اور پاکستانی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔