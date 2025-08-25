ماڑی سہو ہیلتھ کلینک میں عملہ کی غفلت، زچہ بچہ جاں بحق
جودھ پور (نمائندہ دنیا)مریم نواز ہیلتھ کلینک ماڑی سہو میں مبینہ غفلت کے باعث دوران ڈیلیوری زچہ بچہ جاں بحق ہوگئے جس پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے ۔
محمد عالم شیر ماچھی نے میڈیا کو بتایا کہ اپنی بیوی شمائلہ بی بی کو ڈیلیوری کے لیے ایمبولینس کے ذریعے کلینک لایا مگر بروقت علاج اور بلڈ کا انتظام نہ ہونے سے بیوی اور بچہ دونوں جان کی بازی ہار گئے ۔اہل علاقہ محمد حیات گھبیسر، شیخ قسور حسین، رضا علی دیندار، پرویز علی ماچھی و دیگر نے الزام لگایا کہ واقعہ عملے کی سنگین غفلت کا نتیجہ ہے ۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ہیلتھ خانیوال سے فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ڈپٹی ڈی ایچ او کبیروالا ڈاکٹر ہادالحق کا کہنا تھا کہ معاملے کی شفاف انکوائری ہوگی اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔