مشترکہ کھاتوں کی تقسیم 31اگست تک مکمل کرنیکی ہدایت

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیر صدارت مشترکہ کھاتوں کی تقسیم سے متعلق اجلاس منعقد ہوا جس میں ریونیو افسروں کی کارکردگی، زیر التواء ناموں کی اصلاح اور ونڈا جات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔

بابر سلیمان نے واضح ہدایت کی کہ مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کا عمل ہر صورت 31 اگست تک مکمل کیا جائے ، بصورت دیگر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ’’ونڈا‘‘ جیسے اقدامات سے عوام کو وراثتی جائیداد کے تنازعات سے نجات مل رہی ہے جبکہ زمینوں کی خرید و فروخت اور دیگر قانونی معاملات میں بھی آسانی پیدا ہو رہی ہے ۔اجلاس میں تحصیلدار منظور الحق، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شہباز شریف سمیت دیگر ریونیو افسروں شریک تھے۔ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز، اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن (ر)ارشد اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔

 

