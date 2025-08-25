صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنظیم مغلیہ وہاڑی کا اجلاس، فلاحی کام تیز کرنے کا عزم

  • ملتان
تنظیم مغلیہ وہاڑی کا اجلاس، فلاحی کام تیز کرنے کا عزم

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)تنظیم مغلیہ وہاڑی کا ماہانہ اجلاس جمخانہ ہال میں منعقد ہوا جس کی صدارت صدر محمد امتیاز مغل نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے فلاحی کاموں کو مزید تیز کیا جائے گا۔

 ہر ممبر اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ برادری کی بہبود کے لیے سرگرم ہے ۔محمد امتیاز مغل نے کہا کہ خاص طور پر مستحق بچوں کی تعلیم پر توجہ دی جائے گی اور ان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ برادری کے بچوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ بہتر معیارِ زندگی اپنا سکیں۔اجلاس میں کابینہ ممبران چیئرمین اعجاز حسین مغل ایڈوکیٹ، چیف آرگنائزر مرزا امجد حسین، وائس چیئرمین اسلم شاہد مغل،  مرزا شہزاد احمد ،  جعفر حسین مغل اور مرزا عبدالجبار مغل و دیگر بھی شریک ہوئے۔

 

