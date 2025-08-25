وہاڑی میں آپریشن، غیر معیاری اشیاء خورونوش تلف
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ اور جعل سازی کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کے دوران مختلف فوڈ پوائنٹس، یونٹس اور گاڑیوں کی چیکنگ کی۔
تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ زبیر احمد اعجاز کی زیر نگرانی کارروائیوں میں 170کلو غیر معیاری مصالحہ جات، 85 لٹر ملاوٹی دودھ، 80کلو ملاوٹی کھویا اور 80کلو زائد المیعاد اشیاء تلف کر دی گئیں۔حفظان صحت کی سنگین خلاف ورزیوں پر 4 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 57 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مصالحہ جات کی تیاری میں ایکسپائری اور حشرات زدہ اجزاء کے استعمال پر گرائنڈنگ یونٹ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ اسی طرح لڈن کے کھویا یونٹ کو سٹارچ کی ملاوٹ پر 40 ہزار جبکہ ملاوٹی دودھ پر ایک ملک شاپ کو بھاری جرمانہ کیا گیا۔