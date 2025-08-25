صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی و گردونواح میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے عوام پریشان

  • ملتان
وہاڑی و گردونواح میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے عوام پریشان

وہاڑی (خبرنگار) شہر اور گردونواح میں غیر اعلانیہ طویل لوڈشیڈنگ معمول بن گئی ہے ۔ شہری علاقوں میں روزانہ چار سے پانچ گھنٹے جبکہ مضافاتی و دیہی علاقوں میں آٹھ گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے ۔

شدید گرمی اور حبس کے موسم میں بجلی کی بندش سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔ گھریلو و کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں جبکہ بار بار بجلی جانے سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار کی لوڈشیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے ،طلبہ، مریض اور کاروباری طبقہ سب متاثر ہو رہے ہیں۔ چھوٹے تاجر اور دکاندار بجلی کی بندش کے باعث کاروبار جاری نہیں رکھ پا رہے جبکہ گھروں میں پانی کی قلت نے بھی عوام کو پریشان کر رکھا ہے ۔عوامی حلقوں نے واپڈا حکام اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے سلسلے کو فوری ختم کیا جائے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ روزمرہ زندگی معمول پر آ سکے ۔

 

