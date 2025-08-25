سیاستدان ذاتی کی بجائے قومی مفاد مقدم رکھیں،ہدایت رحمانی
ملتان (کرائم رپورٹر) جامعہ اسلامیہ ملتان کے ناظم قاری ہدایت اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ سیاست دانوں کو اپنی ذات کے بجائے ملکی اور قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے ۔
انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کا مقصد صرف اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی ریاست کا قیام تھا لیکن بدقسمتی سے آج تک اس مقصد کو پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے مسائل جوں کے توں ہیں۔ ملکی مسائل کے مستقل حل کا راز صرف اور صرف نفاذ اسلام میں مضمر ہے ۔ اگر ہم تمام مسائل سے حقیقی نجات چاہتے ہیں تو پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہوگا تاکہ عوام کو انصاف، مساوات اور خوشحالی میسر آ سکے ۔انہوں نے کہا کہ قوم کو چاہئے کہ اپنے اصل مقاصد کی طرف لوٹے اور ملک میں ایسا نظام قائم کیا جائے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اسی نظام کے ذریعے عوام کو سہولتیں اور ملکی معیشت کو استحکام مل سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی صرف اتحاد، یکجہتی اور اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے ۔