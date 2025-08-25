صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاستدان ذاتی کی بجائے قومی مفاد مقدم رکھیں،ہدایت رحمانی

  • ملتان
سیاستدان ذاتی کی بجائے قومی مفاد مقدم رکھیں،ہدایت رحمانی

ملتان (کرائم رپورٹر) جامعہ اسلامیہ ملتان کے ناظم قاری ہدایت اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ سیاست دانوں کو اپنی ذات کے بجائے ملکی اور قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے ۔

 انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کا مقصد صرف اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی ریاست کا قیام تھا لیکن بدقسمتی سے آج تک اس مقصد کو پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے مسائل جوں کے توں ہیں۔ ملکی مسائل کے مستقل حل کا راز صرف اور صرف نفاذ اسلام میں مضمر ہے ۔ اگر ہم تمام مسائل سے حقیقی نجات چاہتے ہیں تو پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہوگا تاکہ عوام کو انصاف، مساوات اور خوشحالی میسر آ سکے ۔انہوں نے کہا کہ قوم کو چاہئے کہ اپنے اصل مقاصد کی طرف لوٹے اور ملک میں ایسا نظام قائم کیا جائے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اسی نظام کے ذریعے عوام کو سہولتیں اور ملکی معیشت کو استحکام مل سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی صرف اتحاد، یکجہتی اور اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:رہائشی علاقوں میں کچرا کولیکشن پوائنٹس وبال جان،بدبو سے مکینوں کو مشکلات

مدثر قیوم نا ہرا کی بیٹے کیساتھ نوازشریف سے مری میں ملاقات

نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ فاتح

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کامیابی کا ضامن:رضا ثاقب

منڈی بہائوالدین: زرعی گریجوایٹس کی سلیکشن کیلئے انٹر ویوز

اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کی جشن عید میلاد النبی ؐ منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر