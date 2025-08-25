صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر طارق بشیر کے ایصال ثواب کیلئے ختم چہلم ،دعائے مغفرت

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پروفیسر ٹیکنالوجی کالج ملتان طارق بشیر مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کا ختم مسجد عیدگاہ سول لائنز خانیوال میں منعقد ہوا۔

مرحوم سابق ریڈر ٹو ڈی پی او مہر سعید احمد، مہر جہانگیر احمد اور مہر شہریار احمد کے بھائی جبکہ خذیمہ طارق کے والد تھے ۔ ختم میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی ،دعائے مغفرت کی گئی ۔ مولانا محمد رفیق شاہ جمالی نے خصوصی دعا کرائی۔

 

