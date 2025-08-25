سیلاب زدہ بچوں کی صحت کیلئے احتیاطی تدابیر ضروری،عمر فاروق
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)عوامی اتحاد کے سربراہ و ماہر امراضِ بچگان ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ بچوں کی صحت کیلئے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔۔۔
سیلاب زدہ علاقوں میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، والدین کو ان کی صحت و خوراک پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ وہ تونسہ بیراج کے بیٹ کے متاثرہ علاقوں کے دورے اور فری میڈیکل کیمپ سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ والدین بچوں کو گیلے کپڑے نہ پہنائیں، روزانہ نہلائیں ،ابلا ہوا پانی پلائیں ، کپڑے روزانہ بدل کر صاف رکھیں، بستر کو دھوپ لگوائیں اور ڈائریا کی صورت میں فوری اوآرایس پلائیں، مچھروں سے بچانے کیلئے جالیوں اور پوری آستین والے کپڑوں کا استعمال لازمی کریں تاکہ ڈینگی و ملیریا سے تحفظ ممکن ہو۔