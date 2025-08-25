انجمن تاجران وہاڑی کا پیرا فورس سے تعاون کا اعلان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) انجمن تاجران پنجاب کے سینئر وائس چیئرمین اور صدر مرکزی انجمن تاجران وہاڑی ارشاد حسین بھٹی کی قیادت میں تاجروں کے وفد نے پیرا فورس کے افسروں سے ملاقات کی۔
اس موقع پر میاں ساجد آصف، حاجی اسلم مدنی، راؤ خلیل احمد، رانا فیض رسول فیضی سمیت دیگر عہدیداران موجود تھے ۔ صدر کلاتھ مرچنٹ شیخ عبد الناصر، صدر لوہا بازار وحید بھٹی اور صدر قصاب یونین حاجی اللہ دتہ نے بھی شرکت کی۔ تاجر رہنماؤں نے افسروں کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن و امان کے قیام اور بہتر ماحول کے لیے تاجر برادری ہر ممکن کردار ادا کرے گی تاکہ کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔