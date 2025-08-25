صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منافع خور مافیا کی لوٹ مار‘دودھ دہی کی قیمتیں بے قابو

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلعی مرکز کوٹ ادو میں دودھ دہی کی قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

 مارکیٹ میں دکاندار اپنی من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔شہریوں نے کہا کہ دودھ دہی نہ صرف مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے بلکہ غیر معیاری اور کیمیکل ملا دودھ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے بچوں اور بزرگوں میں پیٹ اور معدے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ عوام نے منافع خور مافیا کیخلاف سخت احتجاج کیا اور حکومت پنجاب و ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قیمتوں میں کمی اور معیار کو یقینی بنانے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔

 

