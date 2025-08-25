صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزرگ خاتون کا تھانہ نیو ملتان پولیس کے خلاف احتجاج

  • ملتان
بزرگ خاتون کا تھانہ نیو ملتان پولیس کے خلاف احتجاج

ملتان (کرائم رپورٹر)بزرگ شہری خاتون غنچہ یاسمین نے تھانہ نیو ملتان کے ایس ایچ او ذوالفقار اور ایس آئی رمضان کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔

 خاتون نے الزام عائد کیا کہ دو ماہ قبل ویگن آر گاڑی خریدی اور بائیو میٹرک اپنے نام کرائی، مگر بعد میں مخالف پارٹی پولیس کی مدد سے گاڑی ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او ذوالفقار نے رشوت لے کر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جبکہ ایس آئی رمضان نے واضح طور پر بتایا کہ انہیں افسروں کی طرف سے دباؤ ہے ۔ خاتون کے مطابق چند مسلح افراد نے ایم ڈی اے چوک کے قریب انہیں زدوکوب کیا، گاڑی سے اتارا اور ڈیش بورڈ میں موجود 2 لاکھ روپے سمیت کاغذات چھین کر فرار ہوگئے ۔غنچہ یاسمین نے مزید کہا کہ مختلف تھانوں میں تلاش کے بعد رات گئے پتہ چلا کہ گاڑی پولیس کے پاس ہے لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس ایچ او اور ایس آئی مخالف پارٹی سے ساز باز کر کے ان کے بیٹوں پر مزید مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور انکوائری کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر پریس کلب کے سامنے خودسوزی کی دھمکی دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھٹہ خشت مالکان کی چال ، اینٹوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ، تعمیراتی شعبہ متاثر

چینی کے بعد آٹے کا بحران ، قیمتوں میں اضافہ

28 صفر کا جلوس پرامن انعقاد ، ڈپٹی کمشنر کی افسروں و عوام کو شاباش

اشٹام فروشوں کی چیکنگ ، آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

پریس کلب کوٹ مومن میں اجلاس ، ممبران کی بھر پو ر شرکت

آزادی تقریبات کے سلسلے میں کرکٹ میچ، عتیق الیون کی فتح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر