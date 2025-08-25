بزرگ خاتون کا تھانہ نیو ملتان پولیس کے خلاف احتجاج
ملتان (کرائم رپورٹر)بزرگ شہری خاتون غنچہ یاسمین نے تھانہ نیو ملتان کے ایس ایچ او ذوالفقار اور ایس آئی رمضان کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔
خاتون نے الزام عائد کیا کہ دو ماہ قبل ویگن آر گاڑی خریدی اور بائیو میٹرک اپنے نام کرائی، مگر بعد میں مخالف پارٹی پولیس کی مدد سے گاڑی ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او ذوالفقار نے رشوت لے کر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جبکہ ایس آئی رمضان نے واضح طور پر بتایا کہ انہیں افسروں کی طرف سے دباؤ ہے ۔ خاتون کے مطابق چند مسلح افراد نے ایم ڈی اے چوک کے قریب انہیں زدوکوب کیا، گاڑی سے اتارا اور ڈیش بورڈ میں موجود 2 لاکھ روپے سمیت کاغذات چھین کر فرار ہوگئے ۔غنچہ یاسمین نے مزید کہا کہ مختلف تھانوں میں تلاش کے بعد رات گئے پتہ چلا کہ گاڑی پولیس کے پاس ہے لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس ایچ او اور ایس آئی مخالف پارٹی سے ساز باز کر کے ان کے بیٹوں پر مزید مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور انکوائری کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر پریس کلب کے سامنے خودسوزی کی دھمکی دی۔