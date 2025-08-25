ٹیکنالوجی کالجز کے پرنسپلز کا اجلاس، معیار تعلیم بہتر بنانے پر زور
ملتان (خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب کے ٹیکنالوجی کالجز کے پرنسپلز کا اجلاس گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار ویمن قاسم پور کالونی ملتان میں منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت ریجنل ڈائریکٹر ساؤتھ پنجاب قاضی محمد اسد نے کی۔اجلاس میں ڈپلومہ آف ایسوسی ایٹ انجینئر سیشن 2025-26 کے داخلوں کی صورتحال، IWRPP کورسز میں داخلوں اور تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ AR/SR کام کی پیش رفت، فنڈز کی پوزیشن و استعمال، وزٹنگ اساتذہ اور ڈیلی ویجز عملے کی بھرتی کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ریجنل ڈائریکٹر قاضی محمد اسد نے کہا کہ تکنیکی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کالجز کو مربوط اقدامات کرنے ہوں گے ۔