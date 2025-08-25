صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن، چھپر، کھوکے اور تھڑے مسمار

  • ملتان
تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن، چھپر، کھوکے اور تھڑے مسمار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) حکو مت پنجاب کے حکم پر تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن میں تیزی آگئی۔ گزشتہ روز شیخ عمر میں ایس ڈی ای او پیرا فورس محمد اقبال لانگ نے نفری اور بھاری مشینری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 عرصہ دراز سے قائم غیر قانونی چھپر، کھوکے اور تھڑے مکمل طور پر مسمار کر دیے ۔ایس ڈی ای او محمد اقبال لانگ نے کہا کہ مین شاہراہ پر موجود تمام تجاوزات ختم کر دی گئی ہیں اور آئندہ کسی کو دوبارہ قبضہ یا چھپر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بلا امتیاز کارروائی پر شہریوں نے انتظامیہ کی کاوش کو سراہا اور کہا کہ اس اقدام سے شہر کی خوبصورتی اور ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی ہے ۔

 

