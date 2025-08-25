پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، ملاوٹ مافیا بے نقاب
ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور (لیڈی رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، سٹی رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے وہاڑی، خان گڑھ اور احمد پور شرقیہ میں ملاوٹ اور جعل سازی کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے بھاری مقدار میں ناقص و مضر صحت اشیاء تلف کر دیں۔۔۔
اور ذمہ دار فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے عائد کئے ۔ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر آپریشنز سائوتھ زبیر احمد اعجاز کی سربراہی میں وہاڑی میں کارروائی کے دوران 170 کلو غیر معیاری مصالحہ جات، 85 لیٹر ملاوٹی دودھ، 80 کلو ملاوٹی کھویا اور 80 کلو زائدالمیعاد اشیاء موقع پر ضائع کر دی گئیں۔ حفظان صحت کی سنگین خلاف ورزیوں پر چار فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 57 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ لڈن میں کھویا یونٹ کو سٹارچ ملانے پر 40 ہزار روپے جبکہ گرائنڈنگ یونٹ کو حشرات زدہ اجزاء استعمال کرنے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ڈائریکٹر آپریشنز سائوتھ شہزاد خان مگسی نے خان گڑھ میں گنجے والی پل کے قریب پانچ ویئر ہاؤسز پر چھاپے مار کر 40 ہزار کلو پھپھوندی لگے خراب آم تلف کر دیئے ، جن سے لاکھوں لیٹر مضر صحت جوس تیار کیا جانا تھا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 82 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔چنی گوٹھ احمد پور میں دو قلفی یونٹس پر چھاپوں کے دوران غیر معیاری اجزاء اور مصنوعی مٹھاس سے تیار ہزاروں قلفیاں اور خام مال تلف کر دیا گیا۔ ریپرز پر مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری تاریخ درج نہ ہونے پر فوڈ آپریٹرز کو بھاری جرمانے کئے گئے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ شہری ہمیشہ گھر میں بنے فریش جوس کو ترجیح دیں۔